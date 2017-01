Emma vs Antonacci: a difenderla ci pensa l’ex Borriello

Si sa che in rete, soprattutto nascosti dietro uno schermo e una tastiera, ci sono una miriade di “professori” pronti a bacchettare anche solamente chi sbaglia a scrivere per distrazione, e naturalmente i personaggi noti sono quelli più bersagliati.

Emma Marrone, ad esempio, ha semplicemente postato su Instagram uno scatto con dei pesi da palestra e un’unica parola a commento “obbiettivi”.

Apriti cielo: sono piovuti una marea di commenti perché a quanto pare ha commesso un errore gravissimo, dato che avrebbe dovuto scrivere obbiettivi con due B.

Tra quanti l’hanno corretta ha spiccato il commento illustre di Biagio Antonacci che prima le fa i complimenti per l’attività fisica con un ‘brava’ e poi scrive un laconico ‘obiettivi’ come a sottolineare l’errore.

Molti quindi hanno fatto notare a Biagio che quella parola si poteva scrivere in entrambi i modi e che non era elegante mettere in ridicolo una collega per un banale errore grammaticale.

In soccorso di Emma è sceso anche il suo ex, Marco Borriello, che ha messo un mi piace su Instagram, sotto il post e ha commentato: “La prossima volta scrivi meglio allenamento” in tono ovviamente ironico rispetto ai critici di Emma e allo stesso Antonacci.