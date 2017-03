Emma Watson: Non faccio più foto con i fan, ecco il perchè

Non si tratta di essere sgarbati, ma evidentemente all’attrice Emma Watson proprio non va di farsi fotografare con i suoi fan.

Emma ha infatti deciso di non scattare più foto insieme ai fan, così se qualcuno di loro dovesse avvistarla per strada, ad un evento o altro, difficilmente, anzi è praticamente impossibile, scattare una foto insieme a lei.

Il perché? Lo ha rivelato direttamente l’attrice davanti alle telecamere, Emma Watson infatti ha voluto spiegare: “Per me è la differenza tra essere in grado di avere una vita propria e non posso scattare una foto con chiunque me lo chieda perché in pochi secondi la foto viene condivisa e si sa esattamente dove mi trovo in quel momento”.

Insomma per l’attrice sarebbe un discorso di “sicurezza”, in questo mondo dove tutto è online e in diretta, sarebbe un modo per tracciare la sua posizione attuale: “Questo è un modo per sapere dove mi trovo, cosa sto indossando, con chi sono, sono praticamente dati per monitorarmi, mi posso sedere ora qui a rispondere su ogni singola domanda per i fan di Harry Potter, ma non a farmi una foto con loro”.

Poi ha aggiunto: “Devo scegliere con attenzione e capire quando è il momento di interagire con i fan e quando no“. Emma ha sempre preferito mantenere la sua vita personale lontano riflettori e si è sempre rifiutata di parlare di suo fidanzato durante le interviste per questo motivo.