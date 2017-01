Emma Watson, voce melodiosa ne “La Bella e la Bestia”

Un grande regalo che la Disney ha deciso di fare proprio in concomitanza con la fine di questo 2016: la casa di produzione americana ha deciso di diffondere in rete un estratto audio ufficiale della canzone “Something There”, che sentiremo a marzo nelle sale nel film in live-action diretto da Bill Condon, “La Bella e la Bestia”.

La canzone è cantata dalla voce melodiosa e suadente di Emma Watson, che sarà appunto laprotagonista di questa attesissima pellicola.

La storia racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

Nel cast oltre a Emma Watson anche Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumiere), Dan Stevens(Bestia), Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mrs. Potts), Kevin Kline (il padre di Belle, Maurice), Gugu Mbatha-Raw (Spolverina), Stanley Tucci.

La colonna sonora dellapellicola vede la partecipazione di Alan Menken che ha ideato, per l’occasione, alcuni brani originali come “For Evermore,” “Our Song Lives On,” and “Days in the Sun.”

Il film farà il suo ingresso nelle sale italiane a marzo 2017.