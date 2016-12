By Eleonora Gitto

Empoli, troppe prostitute in città: 12 ogni 100 metri

Sovrabbondanza di prostitute a Empoli, in cento metri se ne trovano almeno 12.

In Viale Buozzi il fenomeno è fuori controllo, ma anche in Piazza Matteotti, luogo in cui si fa sesso di giorno.

E perfino nella zona industriale e in altre vie dove i clienti sono adescati addirittura dalle finestre delle case. Insomma, Empoli nuova città del sesso a pagamento?

La tipologia dei clienti è varia e articolata: pensionati, automobilisti, giovani e a volte giovanissimi.

Le signorine sono pronte a scappare appena vedono una luce intermittente brillare all’orizzonte, per poi rientrare dopo qualche minuto, una volta cessato l’allarme.

Trenta euro il prezzo di una prestazione media, senza particolari pretese. Non è poco, in verità, vista la crisi.

Ma il desiderio supera spesso abbondantemente la propensione al risparmio. Le prostitute sono soprattutto nigeriane e in genere provenienti dall’Africa. Non manca, però, qualche esponente dell’est Europa.

Mancano del tutto le nostrane, che probabilmente sono use esercitare nel privato degli appartamenti, in migliori condizioni igieniche e ambientali.

In questo caso, ovviamente, le tariffe sono più alte, anche perché le prestazioni sono sicuramente più articolate.