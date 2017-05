By Redazione

Emy: Dovete ragionare dalla cintura in su!

L’intervento di Emy al Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato un attimo perplessi i partecipanti e forse un pò anche Maria in studio, ma ripercorriamolo quando la stessa Emy si alza e chiede la parola:

“Maria quando hai un po’ di tempo che posso parlare, voglio dare un consiglio a questi signori qua davanti. Prima di tutto devono ragionare dalla cintura in su, il cuore e il sentimento. Poi c’è una cosa da dire, che quando son venuta qua per ballare mi dicono ‘Oh Ciao, come stai? Da dove vieni? Cosa fai? Balli bene?’”.

Ha proseguito poi Emy “Io non vorrei questo, vorrei che qualcuno dicesse ‘oh nasin bell, che bel nasino, che begli occhi, che cuore che hai, vorrei stringerti, vorrei regalarti un mazzolin di fiori. Ti vorrei pure portare in pizzeria a mangiare una pizza, però che sia ridotta perché sai coi tempi che corrono…”

Poi una piccola amnesia quando gli ricordano che è stata invitata e lei: “Si il signore mi ha invitato, ci devo pensare perché devo anche ricordare il tempo, cioè è passato un po’ di tempo, è passato. Perché altrimenti bisognerebbe chiamare l’illustre Maurizio Costanzo a tirar fuori, con le sue interviste, il groppo che hanno nello stomaco che poi possono andare a dormire bene senza camomilla”.

Poi Emy ha chiosato: “In questo discorso, siccome non posso sempre parlare, quello che ho nel cuore voglio dirl. Vorrei che questi uomini finalmente si svegliassero, tirassero via la muffa che hanno e vengono verso di noi ci abbracciano e dicano ‘ va che bel musin’ ‘va che bel faccin'”.