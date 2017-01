Fabio Rovazzi, ecco le prime immagini della sua Karina

By Angela Sorrentino

Finora è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, ma come probabilmente gli avrà fatto notare il suo mentore Fedez, che in questo è un vero maestro, il gossip sulla vita privata aiuta a vendere molti più dischi, e così anche Fabio Rovazzi ha scelto di mettere in piazza i suoi affari di cuore.

L’autore del tormentone dell’estate 2016 ha così deciso di condividere sui social una foto assieme alla sua dolce metà: la coppia si è immortalata il 31 dicembre a bordo di un aereo appena atterrato a Bari, dove il rapper si è esibito per il concerto di fine anno.

I due si sono conosciuti tramite amici in comune e da circa un mese vivono la loro storia d’amore.

Il cantante milanese ha rotto il “silenzio social” sulla sua storia d’amore e sul suo profilo Instagram ha mostrato la bella ventenne, bionda e dagli occhi chiari, che di mestiere fa la modella e la cantante.

“Sono uno che si impegna nelle storie d’amore”, aveva dichiarato pochi giorni fa a Vanity Fair il rapper, mostrando il suo lato più nascosto.

Il giovane, sempre durante l’intervista, aveva poi spiegato di essere una persona abbastanza riservata, motivo per cui non ha raccontato sin da subito della sua nuova storia d’amore.