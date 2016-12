Facebook accende il Natale con le nuove app

By Eleonora Gitto

Facebook e anche i social network più blasonati hanno deciso di accendere il Natale con novità interessanti e app nuove e divertenti.

Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram si attrezzano per rendere il Natale dei loro utenti più piacevole e divertente.

Facebook consiglia di provare Facebook Live proprio in occasione delle festività natalizie perché alcune nuove maschere sono state create proprio per questo Natale 2016.

Per divertirsi con i nuovi effetti che ha preparato il social di Zuckerberg, gli utenti dovranno avviare un Live e, appena sono in diretta, cliccare sull’icona a forma di bacchetto magica posta nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Per personalizzare il volto dell’utente durante la diretta, basta scegliere una delle maschere che si trovano nel nuovo menù.

Facebook consiglia anche di sfruttare i “profili temporanei” per personalizzare il proprio con foto oppure video.

Questo è il periodo giusto anche per provare le foto a 360 gradi per condividere con gli amici di Facebook scatti che ritraggono le serate magiche del periodo più bello e colorato dell’anno.

Ma oltre ai giochi e ai divertimenti, sul social network si può anche dimostrare tangibilmente che a Natale si può davvero “essere più buoni”.

Infatti, su Facebook si possono creare raccolte fondi o contribuire a una o più cause delle 750 mila e più iniziative in corso.

Con WhatsApp, invece, grazie alle ultime funzionalità si possono fare gli auguri alle persone con le quali si sta in contatto in modo nuovo e non solo con il messaggino di rito.

Con il supporto alle videochiamate, per esempio, su WhatsApp gli auguri si possono fare di persona.

Messenger mette a diposizione i giochi istantanei, perciò, può essere il perfetto compagno di intrattenimento.

E Instagram? Quale migliore piattaforma per condividere tutti gli scatti migliori del periodo di Natale?