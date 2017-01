Facebook di nuovo alle prese con la privacy e i dati sensibili.

In attesa del Data Privacy Day che si terrà il prossimo 28 gennaio Facebook tratteggia le nuove linee per la protezione dei dati e per la privacy più in generale.

E’ evidente che Facebook, essendo il social più famoso e frequentato del mondo, ha un bisogno particolare di porsi al riparo da problematiche del genere, che lo hanno visto in prima linea e non sempre in senso positivo.

La grande società ha quindi deciso di fornire ai singoli utenti una serie ulteriore di supporti per meglio poter gestire i propri dati.

Si tratta di ben 32 guide interattive scritte in 44 lingue; con esse si possono gestire le informazioni personali.

La società ha spiegato in un comunicato: “Le persone condividono i loro momenti più preziosi su Facebook, vogliamo rendere i nostri suggerimenti e i nostri strumenti chiari e facilmente accessibili in qualsiasi momento. Privacy Basics offre consigli e informazioni riguardo la protezione del tuo account, per capire chi può vedere i tuoi post e per scoprire come la tua pagina appare agli altri”.

“Questo rientra nell’impegno generale di Facebook di dare tutte le informazioni necessarie per condividere ciò che si desidera e solo con le persone che si preferisce”.