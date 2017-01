Facebook i primi test della pubblicità su Messenger

By Redazione

Arriva sulla chat Messenger la pubblicità, Facebook, anzi per meglio dire Mark Zuckerberg, ha deciso di cominciare i primi test per il mercato australiano e la Thailandia.

Si tratta di “piccoli test” come è stato ufficialmente confermato, le inserzioni saranno posizionate nella schermata iniziale della chat, i banner pubblicitari verranno visualizzati poi tra i contatti preferiti e in generali tra quelli attivi.

L’importante, assicurano, che le pubblicità non siano visibili all’interno di una chat con amici, dunque i banner pubblicitari non “invaderanno” la chat durante una discussione ma esclusivamente nella “zona” destinata alle notifiche dei compleanni dei nostri contatti.

Test che, come detto, riguarderà l’Australia e la Thailandia, successivamente potrebbe essere implementato anche per altre zone, ma non c’è nulla ancora di ufficiale sotto questo aspetto.