Federica Pellegrini, la storia con Magnini è una questione privata

Se è vero che, negli ultimi anni, da quando hanno ufficializzato la loro relazione, non hanno mai disdegnato gli obiettivi dei fotografi, mostrandosi felici e affiatati assieme, nelle ultime settimane stanno cercando a tutti i costi di sfuggire ai gossip, in un periodo di crisi profonda che potrebbe rivolversi persino in una dolorosa rottura definitiva.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, da quando parlavano di matrimonio e di metter su famiglia, stanno attraversando una profonda crisi, e non hanno nessuna voglia di parlarne pubblicamente.

E così dalle pagine de La Stampa, la campionessa di nuoto rivendica il diritto alla sua privacy: “È una questione privata e io e Filippo la risolveremo tra noi”.

“Avevo messo in conto la curiosità intorno alla mia vita privata, la mia storia con Magnini è sempre stata sotto i riflettori quindi era ovvio che anche in questa fase delicata avrei subito interferenze, però tanta morbosità mi lascia senza parole”, spiega.

“Eppure pare che valga tutto – dice ancora al quotidiano torinese -. Spiarti, pedinarti, ho persino rinunciato ad alcune cene di auguri per paura che mi affibbiassero un nuovo fidanzato. Basta stare seduta vicino a un uomo per scatenare il finimondo”.

“Sono rimasta chiusa in casa quattro giorni. Con le tende tirate. Ora parto. Non mi aspettavo che il gossip in Italia avesse queste derive maniacali”, aggiunge.

E nel caso Magnini divenisse un suo ex, anche la collaborazione in piscina diventerebbe un problema: «No, non so… Sarebbe davvero difficile, comunque è ancora presto per pensarci e preferirei non discuterne adesso».