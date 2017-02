Federica Pellegrini, scoppia nuovamente l’amore con Magnini

By Angela Sorrentino

Il gossip ci ha sguazzato per settimane, inventandosi teorie e pettegolezzi uno più fantasioso dell’altro, e se c’è stata veramente una crisi, non è stata poi così profonda come tutti credevano: dopo qualche problema e incomprensione, Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono tornati assieme e appaiono più affiatati che mai.

A dimostrazione del sereno che è tornato tra loro, Chi ha pubblicato in prima pagina uno scatto che li ritrae insieme.

Il settimanale di Alfonso Signorini del resto ha seguito con attenzione tutto l’affaire Magnini-Pellegrini fin dallo scorso mese di dicembre, quando la coppia era improvvisamente ‘scoppiata’ per cause mai del tutto chiarite.

Nello scatto pubblicato, la coppia è a Miami, e felice e sorridente, si stringe e si scambia tenerezze tra le onde.

“Io e Filo stiamo cercando di ricucire il nostro rapporto, tra mille difficoltà – ha raccontato la pluricampionessa di nuoto – Speriamo che torni tutto a posto”.

La storia tra Federica e Filippo Magnini è sbocciata nel 2011 (lei in precedenza era stata con un altro nuotatore, Luca Marin), e pur tra qualche alto e basso, dura ormai da quasi sei anni.