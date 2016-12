Federica Pellegrini supera i problemi di cuore alle Maldive

I due diretti interessati negli ultimi giorni hanno risposto piccati ai giornalisti, chiedendo rispetto per la propria privacy: Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno chiesto a tanti fans e soprattutto ai giornali di non impicciarsi nei loro problemi di cuore.

Eppure, a quanto pare, se veramente hanno passato un brutto periodo, il peggio sembra già passato: i due infatti sono stati pizzicati in vacanza alle Maldive.

Non un paparazzo ha rivelato l’incredibile scoop, ma una foto postata sul proprio profilo Instagram dal calciatore della Juventus Mark Iuliano.

Nello scatto di gruppo compaiono alcuni volti noti del mondo del pallone, tutti in vacanza alle Maldive, tra cui i calciatori Francesco Totti, Marco Di Vaio e Massimo Oddo, ma soprattutto, sono presenti insieme agli altri anche la Pellegrini e Magnini.

In più, nelle stesse ore, Magnini e la Pellegrini hanno pubblicato uno scatto praticamente identico, realizzato nello stesso bungalow e dalla stessa prospettiva.

Del resto già qualche settimana fa Alberto Dandolo di Dagospia aveva pubblicato un articolo in cui insinuava il dubbio che i due sportivi si sarebbero messi d’accordo per accalappiare qualche nuovo facoltoso sponsor: “A Milano si mormora che Federica Pellegrini e Filippo Magnini siano in realtà due gran paraguri. C’è infatti chi dice che la loro plateale crisi, con annessa eco mediatica, sia in realtà solo un modo per attirare nuovi sponsor e firmare lauti contratti. Sarà vero?”.