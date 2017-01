Fedez e Chiara facciamo ginnastica insieme

By Angela Sorrentino

Ormai non c’è giorno che entrambi non siano, volontariamente o meno, protagonisti del gossip ed, ad oggi, stanno dimostrando di saper gestire egregiamente l’enorme pressione mediatica che pure hanno addosso.

Anzi, Fedez e Chiara Ferragni hanno compreso a pieno i meccanismi dello showbiz e sono i primi a giocarci ed ad usarli a loro vantaggio: da quando stanno insieme, infatti, non si limitano a farsi paparazzare in ogni dove, ma sono i primi a condividere sui social video e foto in cui svelano ai fans momenti della loro quotidianità e del proprio privato.

E così, dopo aver iniziato l’anno con dei selfie hot allo specchio della bionda blogger, sui social è apparso un divertentissimo video, in cui il rapper fa ginnastica in casa, in una mise alquanto discutibile.

Appena il rapper decide di improvvisare un allenamento in salotto in mutande e canottiera, la giovane fidanzata ne approfitta per riprenderlo, con un tira e molla di battute improvvisato, va ammesso, davvero curioso.

“Adesso ti importuno io”, inizia la Ferragni mentre inizialmente il cantante riposa sul tavolo della cucina. “Ti sto facendo un close up sul cuxo. Dai amore” continua lei, con Fedez che ovviamente non perde tempo per sottolinear quanto sia “muscolosissimo” .

Fra i fortunati spettatori dal vivo dello “show” accomodato sul divano c’è anche Fabio Rovazzi.

Il video, naturalmente, è diventato subito virale in rete, facendo ridere in tanti, ma anche dimostrando ancora una volta la grande sintonia che esiste tra i due giovani, ricchi, famosi ed innamorati.