Fedez e Chiara Ferragni si preparano alle loro nozze da sogno

Federico Leonardo Lucia, alias Fedez, ha stupito tutti e si è inginocchiato davanti alla regina dei social, Chiara Ferragni, chiedendole di sposarlo: non nel privato della loro casa o durante una cenetta romantica, ma dinanzi a migliaia di fans, all’Arena di Verona, e on diretta radiofonica.

Il romanticissimo rapper prima le dedica una canzone, mentre nel filmato sullo sfondo vanno le immagini di backstage del servizio di Vanity Fair per cui per la prima volta lo scorso marzo avevano posato da coppia, poi si inginocchia, quindi le dà l’anello.

E mica un anello qualsiasi: un anello con un diamante esagerato, ostentato come lo è stata tutta la loro storia, raccontata attimo dopo attimo sui social, raccogliendo milioni di followers.

Per molti si preannuncia il matrimonio dell’anno, ma sulle bacheche social sono apparsi strani commenti.

Migliaia di utenti hanno infatti fatto sfoggio di cultura, scrivono ricette o nozioni scientifiche ed enciclopediche di vario tipo: il movimento sembra essere sorto in maniera spontanea con lo scopo di distogliere l’attenzione dalla coppia chiacchierata ponendo risalto ad argomenti più elevati.

Loro, naturalmente, se ne fregano, come hanno fatto con tutte le malelingue che dal primo momento hanno visto nella loro storia solo un’ennesima trovata pubblicitaria, e già pensano ad organizzare il grande evento.

La utura moglie di Fedez ha dichiarato di immaginare il suo matrimonio all’aperto, in un bellissimo giorno d’estate, con la famiglia, tanti amici e i suoi animali domestici.

Chiara Ferragni, inoltre, ha spiegato di stare davvero bene con Fedez, soprattutto perché lui la fa molto ridere e a lei piace passare il suo tempo insieme a lui.

Intervistata durante uno shooting per la griffe Pronovias, che realizza abiti da cerimonia e abiti da sposa, la fashion blogger ha poi dichiarato il suo amore per questa firma, ma per il momento non si è sbilanciata e non ha rivelato se questo brand sarà proprio quello che indosserà nel giorno più bello della sua vita.

A quanto pare ha solo deciso di non indossare nulla di eccentrico, prediligendo un colore pastello che trova romantico e sensuale nello stesso tempo.