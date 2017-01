Fedez e Chiara: Ti attacco la caccola!

Sempre irriverente e divertente Fedez, che ormai fa coppia fissa con la bellissima Chiara Ferragni, non perde un attimo per divertire anche i suoi fan.

I due come detto fanno coppia fissa e sembrano davvero essere l’uno il ricongiungimento dell’altra, ma Fedez è solito anche scherzare di tanto in tanto e si vede anche dall’ultimo scatto condiviso sul profilo ufficiale Instagram.

Il rapper ha infatti condiviso uno scatto nel quale è in auto insieme a Chiara intento a “scaccolarsi” per poi attaccare proprio una “caccola” sulla spalla della sua compagna, ovviamente lei sembra ignara di tutto e in posa perfetta, mentre alle spalle il simpatico Fedez si diverte.

Tantissimi i like per questo “doppio scatto” veramente divertente, quasi 200mila like e tanti fan che si chiedevano: “Ma dopo ti ha scoperto?”, qualche altro invece da conforto a Chiara chiedendo: “Ma lei si è arresa e non commenta più?”.