Fedez e J-Ax, volano insulti alla Mondadori di Milano

Da una manciata di giorni il loro primo disco in collaborazione è arrivato sul mercato, e naturalmente stanno facendo il giro d’Italia per promuoverlo e firmare le copie, e quasi ovunque sono stati accolti da una folta folla di fans in visibilio: quasi perché a Milano non è filato tutto così liscio.

Poco dopo la presentazione dell’album ‘Comunisti col Rolex‘, presentato da Fedez e J-Ax presso la Mondadori in Piazza Duomo a Milano, i cantanti hanno sì trovato tanti fan che li acclamavano, ma anche qualcuno che li ha pesantemente insultati.

In un video pubblicato su Youtube si sente infatti distintamente qualcuno che urla “C*glioni, c*glioni, Pinocchio!“: Fedez rimasto impassibile non da conto al “contestatore”, mentre J-Ax esce allo scoperto e cerca di capire chi è la persona che lancia epiteti.

Per fortuna gli uomini della sicurezza presenti, ed anche lo stesso Fedez che ha cercato di calmare gli animi, hanno riportato presto la calma, evitando che si potesse degenerare addirittura in una rissa.

Quel che è certo è che il disco è già un successo e il video del nuovo singolo estratto “Piccole cose” ha ricevuto più di 1 milione di visualizzazioni dopo solo 24 ore, ed ad oggi viaggia oltre i tre milioni di visualizzazioni.