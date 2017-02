Fedez e quell’autografo negato che fa piangere

Se il suo mantra è “nel bene e nel male, basta che se ne parli”, sta riuscendo nel suo intento, dato che ormai Fedez è perennemente protagonista del gossip e delle polemiche social, ma bisogna dire che ultimamente le vicende in cui è coinvolto non sono proprio tutte lusinghiere.

Dopo aver fatto causa, insieme al “socio” J-Ax, per 100 mila euro a un locale di Milano, i cui gestori sarebbero rei di aver usato una loro foto per fare della satira, rovinando quindi la loro “immagine”, il rapper si è reso protagonista di un brutto gesto che ha fatto indignare il web ed i social.

Il rapper, durante un firmacopie a Genova, si è rifiutato di firmare il diario di un bimbo di 10 anni, asserendo che vanno autografati solo i cd acquistati: il piccolo è quindi scoppiato in lacrime.

L’episodio è stato svelato da una lettera inviata a Concita De Gregorio di Repubblica. La giornalista ha anche interpellato l’interessato a riguardo prima di procedere alla pubblicazione della lettera e ciò che si è sentita rispondere è alquanto incredibile: “Perché così funziona il firmacopie.”

Fedez aggiunge che la colpa non è la loro, ma di un sistema a cui loro debbono sottostare: dare la precedenza a chi ha comprato la loro musica.

La notizia è rimbalzata sui social e non sono mancate le accuse nei confronti del cantante per l’atteggiamento, considerato troppo rigido, avuto nei confronti del bambino. Parole non certo carine tra i commenti dei followers che non gli hanno perdonato questo gesto.