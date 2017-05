Fedez ha chiesto alla sua Chiara di sposarlo all’Arena di Verona

By Angela Sorrentino

Quello di ieri sera, assieme al suo socio J-Az, è stato un grandissimo successo di pubblico e critica per Fedez, ma è stato anche uno dei momenti più emozionanti della vita per l’uomo che a quanto è un duro solo in superfice.

In barba alle malelingue che vogliono la sua storia d’amore con la blogger Chiara Ferragni una montatura ad arte per alimentare il gossip e farsi pubblicità, il rapper è sempre più innamorato, tanto da decidersi a fare il grande passo, proprio all’Arena di Verona, davanti a migliaia di persona ed in diretta radiofonica.

A un certo punto, il rapper ha chiamato la fashion blogger sul palco e – emozionatissimo – si è inginocchiato per fare la sua proposta di matrimonio.

“Non servono anelli per tenerci insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse si”, ha dichiarato commosso.

Il tutto davanti ai fan e in diretta in radiovisione su Rtl 102,5 che trasmetteva la tappa del tour “Comunisti col Rolex” della coppia Fedez-JAx.

Un bel regalo per il trentesimo compleanno di Chiara: per la cronaca, lei ha detto sì con un bacio commosso.

Migliaia di cuoricini bianchi di carta sollevati dai fan, le rime scandite dai due cantanti, l’affetto incondizionato di un pubblico che resiste sotto la pioggia: una sorpresa che manda tutti a casa con la lacrimuccia.

E la proposta non poteva che essere pubblica: del resto la loro storia è raccontata, giorno dopo giorno, sui canali della rete, da Facebook a Instagram dove Ferragni è diventata una stella anche più di quanto il suo fidanzato lo sia su Youtube. Dall’alto dei suo 9 milioni di followers, Chiara Ferragni è diventata via Instagram un personaggio pubblico internazionale.

I due hanno una relazione da diversi mesi, e sono probabilmente la coppia più famosa dello show business italiano: insieme hanno 12,5 milioni di follower su Instagram, per dire, e finiscono costantemente sui giornali di gossip.