By Angela Sorrentino

Fedez, niente da fare con i vicini proprio non va

I soldi non danno la felicità, ma soprattutto la pace condominiale: Fedez, dopo i problemi avuti nei mesi scorsi con i vicini di casa, con cui ha sfiorato addirittura la rissa, nemmeno nel nuovo attico milanese è troppo amato da coloro che gli abitano accanto, che a quanto pare già lo vorrebbero lontano dal loro condominio.

Da un po’ di tempo il rapper si è trasferito in una zona prestigiosa di Milano, la City Life, ma a quanto pare i suoi vicini iniziato ad essere stanchi del suo comportamento e degli eventi rumorosi che organizza.

Nello specifico, vicini di casa di Fedez non avrebbero gradito molto il party organizzato nel suo attico in occasione del lancio di ‘Comunisti col Rolex’.

Le persone che vivono nelle case progettate dall’archistar Daniel Libeskind non hanno apprezzato molto la festa organizzata dal cantante di ‘Vorrei ma non posto’, bollandola come una ‘pagliacciata’.

Pare addirittura che molti vicini di casa di Fedez abbiano subito segnalato la vicenda all’amministratore di condominio, lamentando una presunta violazione della privacy. Fotografi e giornalisti avrebbero, infatti, immortalato gli interni del condominio, postando successivamente le foto sui vari social network.

Senza contare che ogni giorno ci sono decine di fan appostati all’esterno del palazzo, in attesa del loro idolo: Fedez sarà costretto a traslocare nuovamente?