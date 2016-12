Fedez passerà il Natale a Los Angeles con la sua Chiara

Nonostante nelle ultime settimane a lui è stato persino attribuito un flirt con la cantante dai capelli rosa Roshelle, sua allieva ad X Factor, talent canoro di cui è giudice, nella realtà Fedez è innamoratissimo della sua Chiara Ferraghi: i due passano assieme tutto il loro tempo libero da impegni lavorativi, e passeranno assieme anche le prossime festività.

Il rapper e la social blogger si sono imbarcati questa mattina da Malpensa in direzione California, dove la Ferragni vive e lavora: passeranno quindi il Natale a Los Angeles e lo hanno comunicato ai fans attraverso i social network.

Del resto i due sono attivissimi proprio sui social, dove possono contare su milioni di fans che li seguono, e loro non si tirano certo indietro, pubblicando scatti di ogni sorta, tra il serio e il faceto.

Nel loro ultimo scatto, Fedez e la Ferragni si coccolano sul divano di casa e fanno bottino pieno di like su Instagram: tra un volo per Los Angeles e un rientro a Milano, i due non perdono mai l’occasione per scambiarsi baci e abbracci affettuosi.

In barba alle male lingue che hanno insinuato, per tutta la durata di X Factor, che Fedez avesse una “ship” con la sua concorrente Roshelle , la neo coppia si mostra più innamorata e affiatata che mai.