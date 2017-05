Ferma lo scooter sull’autostrada e salva un gattino

Questa è l’incredibile storia di Kwok Kin Wai, un ragazzo diventato praticamente un eroe dopo aver salvato un piccolo gattino nel pieno del traffico autostradale.

Kin Wai è stato definito un vero e proprio eroe per il suo coraggio, a bordo del suo scooter non ha esitato un attimo a fermarlo a bordo strada e tornare indietro a piedi per recuperare un piccolo gattino fermo su una delle due corsie dell’autostrada.

Il piccolo micetto è riuscito a salvarsi grazie a questo ragazzo che impavido ha chiesto agli automobilisti di fermarsi per recuperare il gattino e portarlo in braccio fino al suo scooter per poi andare via, il piccolino aveva solo poche settimane di vita.

Fortuna vuole che il piccolo gattino è riuscito a trovare una nuova casa pochi giorni dopo, il salvataggio è stato filmato in diretta grazie ad una persona che ha ripreso il tutto dalla sua auto, l’episodio è accaduto sulla Lion Rock in quel di Hong Kong nella giornata di giovedì.

Dopo aver salvato il gattino, Kwok Kin Wai ha condiviso un post sul suo profilo social per cercare un nuovo padrone per il piccolino: “Ho detto a me stesso che non avrei mai potuto lasciar correre e pensare che quel gattino fosse ucciso, così sono tornato indietro a prenderlo”.