Festival di Sanremo: Maria De Filippi affiancherà Conti?

Mentre i telespettatori si “godono” perplessi il primo video promozione, in attesa dell’inizio ufficiale del prossimo Festival di Sanremo, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile coppia inedita che andrebbe a formarsi sul palco dell’Ariston.

Per l’edizione 2017 della kermesse canora, accanto al confermato Carlo Conti, potremmo trovare nientemeno che la regina delle reti Mediaset, Maria de Filippi.

A quanto pare, la trattativa per portare la conduttrice di C’è posta per te a Sanremo è in corso, ma non è ancora stato firmato nulla, anche se il tutto appare molto ben avviato.

La De Filippi in realtà era già stata al Festival, ma in qualità di ospite, nel 2009, quando conduttore era Paolo Bonolis. A vincere, in quell’edizione, fu Marco Carta, suo pupillo, già trionfatore di “Amici”.

Conti del resto è stato ospite del serale di Amici, Maria quindi restituirà la cortesia andando nella ridente città ligure?

In ogni caso, bisognerà aspettare l’11 gennaio, giorno della conferenza di presentazione del Festival di Sanremo 2017, per scoprire davvero chi affiancherà Conti nella kermesse che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio.