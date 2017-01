Festival di Sanremo: uno degli ospiti sarà Francesco Totti?

By Angela Sorrentino

Dopo la conferma che non ci saranno vallette, ma Maria De Filippi come unica co-conduttrice, che affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston, continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni e le conferme sul prossimo Festival di Sanremo.

Nel corso della conferenza-stampa sanremese dello scorso 11 gennaio, sono stati resi noti i nomi di alcune delle special-guest star che saliranno sul palco del Festival, tra cui Ricky Martin, Mika e Tiziano Ferro, ma in queste ore sono stati aggiunti altri due nomi: quelli di Carmen Consoli e di Francesco Totti.

La cantante duetterà con Tiziano Ferro, dato che i due hanno appena lanciato il bellissimo video de “Il Conforto”, mentre il Capitano della Roma sembra sia stato fortemente voluto da Conti.

Gli organizzatori lo avrebbero voluto ospite già nella prima serata, ma visti gli impegni legati al calendario di serie A, la bandiera giallorossa dovrebbe arrivare all’Ariston in un’altra serata, probabilmente mercoledì.

Il capitano della Roma era già stato ospite nel 2006, al festival condotto da Giorgio Panariello con Victoria Cabello e Ilary Blasi, ignara della presenza del marito.

Infine è sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Crozza, anche se le modalità sono ancora da definire: l’attore potrebbe intervenire in carne e ossa o scegliere l’incursione in collegamento video, per una o più serate.