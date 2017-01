By Angela Sorrentino

Filippo Magnini, quell’interesse per Giulia Salemi

Mentre Federica Pellegrini si dedica alla sua carriera, si allena di gran lena e continua il mea culpa per il flop di Rio 2016, il suo “fidanzato” sembra si stia impegnando a superare il momento difficile guardandosi intorno.

Filippo Magnini, nelle ultime settimane, come anche la sua compagna del resto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali: tra conferme e smentite, i due campioni olimpici starebbero ancora assieme, nonostante i problemi di coppia non manchino, e si siano più volte allontanati.

Eppure dagli scatti pubblicati da Chi sembra esserci una particolare predilezione per l’attrice piacentina Giulia Salemi, nota per il vestito osé durante il Festival del Cinema di Venezia e per essere l’attuale fidanzata del rapper Marracash.

Il settimanale pubblica le foto di una cena al Pitti di Firenze: il nuotatore era seduto allo stesso tavolo con Laura Torrisi, Costanza Caracciolo, Melissa Satta e appunto la showgirl dallo spacco vertiginoso.

A quanto sembra, i due, nel corso della cena, chiacchierano intimamente, si scattano selfie e si scambiano i rispettivi numeri di telefono, anche se poi, a fine cena, ognuno si allontana per conto proprio.

È veramente finita quindi con Federica? Filippo dal canto suo sembra molto a suo agio circondato da bellissime donne e non sembra dispiacergli molto stare lontano dalla nuotatrice con cui progettava di sposarsi.