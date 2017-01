Flora Canto: Sono pronta a sposare Enrico Brignano

Nonostante siano protagonisti del dorato mondo dello spettacolo, il comico Enrico Brignano e la sua compagna, Flora Canto, hanno i piedi ben piantati per terra e soprattutto pensano al loro futuro assieme.

Flora, che è in dolce attesa di Martina, che nascerà tra qualche settimana, si gode il bellissimo momento, ma non nasconde di essere già proiettata al futuro: il desiderio comune della coppia è di dare presto un fratellino o una sorellina alla piccola che verrà al mondo, e di coronare il tutto col matrimonio.

Flora, ex protagonista di Uomini e Donne, si è confidata a Oggi, parlando di Enrico e dei progetti futuri: «Desideravamo un figlio più del “sì”. Però ci sposeremo presto come nei film», ha detto al settimanale. Aggiungendo: «In spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi».

Poi ha spiegato il suo compagno come è cambiato da quando stanno assieme: “Lui ha sempre messo al primo posto il lavoro – ha spiegato Flora – ha alle spalle 30 anni di carriera. Ma si è reso conto che, pur essendo realizzato, gli mancava qualcosa. Lo ha capito avendo accanto una donna predisposta alla casa, alla famiglia. Non vede l’ora di diventare il papà di una femminuccia. Ha già messo i seggiolini alle bici, comprato un marsupio per portarla in giro e da dicembre fa il countdown per la Festa del papà. Intanto Martina ha preso da lui le labbra, lo abbiamo visto dall’ecografia. Mi auguro abbia anche i suoi occhi verdi, ma il resto spero sia mio”.