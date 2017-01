By Eleonora Gitto

Fra Sasso Marconi e Rioveggio sequestrati 35 chili di cocaina.

Le strade della droga sono infinite, come quelle dei cieli. E i trafficanti le percorrono tutte, a cominciare dalle autostrade.

A volte bisogna avere anche un pizzico di fortuna, com’è successo questa volta alla Polizia stradale la quale, nell’ambito di un controllo ordinario sulla A1, nei pressi di Bologna, ha trovato il piccolo tesoro in una Jeep Cherokee.

In un primo momento, il controllo non è stato approfondito, ma l’uomo alla guida della vettura aveva mostrato un atteggiamento piuttosto nervoso che ha subito insospettito gli agenti.

E, infatti. A un controllo, più approfondito, con l’ausilio di cani antidroga, si sono trovati questi 35 chili di droga sotto la carrozzeria. Il valore stimato è di circa 3,5 milioni di euro, una cifra colossale.

L’uomo è un cittadino albanese di 29 anni, Asllan Luca, con precedenti per spaccio. Il suo permesso di soggiorno è scaduto ed è in corso di rinnovo.

Ovviamente l’uomo è stato arrestato. Per quanto riguarda la vettura, è risultata di proprietà di una romena residente nella zona di Milano. Sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine per cercare complici, destinatari e altri conniventi.