Francesca De Andrè, amore finito con Daniele Interrante

Per tanti nuovi amori nascono, spesso anche solo a favore dei riflettori, purtroppo altrettanti finiscono, e a quanto pare si è spenta anche la fiamma che teneva viva la relazione tra Francesca De Andrè e Daniele Interrante.

A confermare la rottura, su cui si vociferava da qualche settimana, è proprio la nipote del celebre cantautore con un post su Instagram a margine di una citazione di “Canzone dell’amore perduto”, una delle canzoni più celebri del nonno Fabrizio.

“Eccoci qui…non ho mai amato parlare più di tanto della mia vita privata sentimentale, ma ora mi vedo costretta a farlo, anche se per me non è per niente facile…è da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele…ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l’avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante”, scrive a cuore aperto.

Insieme dal 2012, i due per quattro anni sono stati inseparabili, poi la crisi e la rottura improvvisa. Il 35enne milanese prima di lei si era sposato in Jamaica con l’ex concorrente del Gf7, Guendalina Canessa da cui ha avuto una figlia, Chloe.

La figlia di Cristiano è rientrata da pochi giorni da un viaggio in Africa con Marco Ligabue, fratello di Luciano: sarà lui l’uomo con cui è stata paparazzata e che potrebbe aver preso il posto di Interrante nel suo cuore?