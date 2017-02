Francesco Gabbani, sarà suo il 2017?

By Angela Sorrentino

Se sarà un fuoco di paglia lo scopriremo solo tra qualche mese, ma per ora una cosa è certa: il successo di Francesco Gabbani e della sua “Occidentali’s Karma”, con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, non si arresta, ed anzi continuano a piovere riconoscimenti.

Dopo la vittoria alla kermesse canora, il giovane cantante ottiene anche il conforto dei numeri. A dispetto di chi pensa che vincere il Festival sia una condanna per la classifica, la canzone di Gabbani ha vinto in una settimana il disco d’oro, traguardo certificato dalla Fimi: in una sola settimana oltre 25mila download e streaming.

Il singolo ha fatto registrare il numero più alto di streaming (24.720) ed è entrato al numero 1 delle classifiche dei singoli con il maggior numero di streaming+download (47.175).

Gabbani quindi continua a sorprendere, anche se non tutti sono certi che il suo successo sarà di lunga durata.

Pippo Baudo, al Corriere, ha infatti stroncato in una battuta la sua canzone: “Non dovevano trattare così Al Bano e Gigi D’Alessio. E poi stavolta ha vinto una canzone che durerà tre mesi non di più”.