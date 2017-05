By Angela Sorrentino

Francesco Gabbani si racconta a Verissimo in attesa dell’Eurovision

Manca una sola settimana alla finale di sabato 13 dell’Eurovision Song Contest e Francesco Gabbani con la sua ‘Occidentali’s Karma’ appare, secondo i bookie, il super favorito per la vittoria: quarantadue paesi in gara, ma sembra che nessuno possa competere con l’Italia e col vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Secondo le quote Snai dedicate all’evento, l’Italia viene quotata per la vittoria finale a 1,70 distanziando la Bulgaria (quota 7,50) – rappresentata da Kristian Kostov – e la Svezia (a 8,00) in gara con Robin Bengtsson.

Se il numero di trasmissioni sulle radio estere sono indicative del suo successo, allora non c’è di che preoccuparsi: sono stati quasi 17.867 i passaggi registrati da RadioMonitor per il brano di Francesco Gabbani in gara all’Eurovision 2017 (tra tutte le emittenti monitorate, sia italiane che internazionali).

Intanto il cantautore carrarino si racconta a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

L’entusiasmo del pubblico ha accolto l’ingresso di Francesco in studio, che si è dimostrato piacevolmente stupito dell’affetto che ha accompagnato il suo ingresso.

Ricordati gli esordi nel negozio di strumenti musicali del padre – che possiede tutt’ora – l’artista prende si accomoda sullo sgabello del pianoforte per una nuova versione del tormentone Occidentali’s Karma.

Nessun talent né l’aiuto di internet per l’artista del momento, che ammette la fatica e i sacrifici senza rinunciare a rimanere con i piedi per terra. “L’aver raggiunto il successo a un’età avanzata rispetto agli standard mi rende più consapevole di quello che sto vivendo”, racconta Gabbani, “quindi ho intenzione di rimanere con i piedi per terra”.

L’esigenza di trovare un senso alla nostra esistenza è il leitmotiv di Occidentali’s Karma, esigenza che ci spinge inevitabilmente verso la religione: “In realtà non credo in niente – spiega Gabbani – ma comunque avevo il bisogno di rivolgere l’attenzione verso queste tematiche per spiegare questo aspetto”.

Le semifinali dell’Eurovision Song Contest saranno trasmesse in diretta dalle ore 21:00 il 9 e 11 maggio su Rai4; la finale sarà invece su Rai1, sempre dalle 21:00, il 13 maggio. Le tre serate saranno trasmesse anche su “Radio2 Rai” e in live streaming sul canale YouTube ufficiale dell’evento.