Francesco Monte fugge in America per studiare recitazione

Qui in Italia, la sua terra, ha trovato l’amore, fidanzato ufficialmente con Cecilia Rodriguez, ma purtroppo come accade a troppi giovani, non riesce a trovare una realizzazione professionale: dopo aver partecipato a Uomini e Donne, non riesce a staccarsi di dosso l’etichetta di ex tronista, ed è proprio per questo che ha preso la decisione di andare via.

Francesco Monte ha deciso di lasciare l’Italia: ad annunciarlo è lui stesso, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vip, in cui ha parlato dei pregiudizi che esistono nei suoi confronti e della volontà di affermarsi nel mondo della recitazione.

“Purtroppo molti registi hanno dei pregiudizi su di me per il solo fatto che ho partecipato a Uomini e Donne. Per assurdo è più facile avere delle possibilità se si è sconosciuti, perché se vieni da un reality o da un talk show, secondo loro, devi essere per forza ignorante. Chi glielo spiega che sono laureando in economia e che per poter fare l’attore ho studiato in accademia?”, spiega.

Proprio per questo volerà negli Stati Uniti per studiare in una prestigiosa accademia: “Andare in America per studiare all’Actors Studio, un progetto che sto organizzando al meglio. Se tutto va bene, dovrei riuscire a partire nel mese di maggio o in quello di giugno. Cecilia verrà con me. Ne abbiamo parlato e lei sarebbe disposta a seguirmi. Lei mi appoggia in tutto quello che faccio e sa che andare a perfezionarmi in America è il mio sogno, così è ben felice di partire insieme a me”.

E guai a dargli del raccomandato: “Raccomandato io? Assolutamente no! La mia filosofia è che il merito deve precederti ed questo che porto avanti. Purtroppo in Italia non così facile. La meritocrazia, per certi versi, è solo un’utopia: conosco molti ragazzi che hanno fatto l’accademia con me che sono dei bravissimi attori, ma non hanno nemmeno la possibilità di accedere ai provini perché non fanno parte di agenzie”.