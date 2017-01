Francesco Monte vs Giulia De Lellis: i fan scatenano l’inferno

Giulia De Lellis è una delle personaggi emergenti di questa fine del 2016: fattasi conoscere come corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata scelta dal tronista Andrea Damante e da subito, col suo caratterino, è riuscita a conquistare un grande seguito in rete.

Nelle ultime settimane le si sono aperte numerose porte, non per ultima quella degli studi di Barbara D’Urso, e guai ad attaccarla: i suoi fans sono agguerritissimi e sono pronti a sbranare chiunque provi a remarle contro.

Lo ha imparato a suo spese Francesco Monte, reo di aver provato a dire di non essere geloso della ragazza, soprattutto perché fidanzato con una bellezza del calibro della modella Cecilia Rodriguez.

Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando è spuntata, sulla fan page social, una foto molto simpatica che ritraeva la De Lellis assieme ad una vignetta divertente. La frase riportata nell’immagine era la seguente: “devi essere come Giulia oppure lascia perdere!”

E’ proprio questo post che Francesco Monte ha condiviso sul proprio profilo Instagram accompagnandolo ad una sua descrizione personale che riporta la frase: “Ma per piacere!”

Apriti cielo: il fidanzato di Cecilia Rodriguez e è stato massacrato dai commenti delle fan della De Lellis.

Monte ha quindi deciso di intervenire sui social rispondendo attraverso un messaggio. “Credo di non aver offeso nessuno ma soprattutto non invidio niente e nessuno. Ma credo che paragonare la persona in questione (Giulia) alla mia fidanzata non sia un paragone ammissibile. Ma non esiste proprio. Buona vita a tutti”, ha scritto.

Accusato di invidia nei confronti di Giulia, Monti difende la “supremazia” della sua compagnia, sorella di Belen.

Al momento Giulia non ha proferito parola direttamente, probabilmente impegnata in numerosi impegni professionale, che a quanto pare le stanno assicurando anche cachet niente male.