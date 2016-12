Francia, rapinatore armato chiede la pizza al posto dei soldi

Che la pizza sia un piatto amato in tutto il mondo è un dato di fatto, ma che sia quello preferito anche dai rapinatori è una novità.

L’episodio arriva direttamente dalla Francia e precisamente nei dintorni di Lione, dove un rapinatore armato è entrato in un fast food e, pistola in mano, ha chiesto una pizza al posto dei soldi della cassa, il ladro si è scoperto essere ubriaco ed evidentemente con grande voglia di mangiare.

Il locale era un fast food della linea Pizza Domino precisamente a Saint-Priest, l’episodio è accaduto nella giornata del 23 dicembre all’antivigilia, il rapinatore brandiva un’arma da fuoco e ha minacciato il personale per farsi preparare una pizza con gli ingredienti richiesti personalmente.

Al termine della “mangiata” l’uomo si è allontanato in bicicletta, inutile dire che è stato raggiunto poco dopo dalla polizia che lo ha arrestato, come riferisce il France Soir, successivamente si è scoperto che l’uomo aveva una pistola giocattolo e la sua bravata si è conclusa con una notte in cella, dovrà comparire però davanti al tribunale proprio in settimana per rispondere del reato commesso.