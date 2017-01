By Redazione

Galaxy S8 arriva a marzo? Qualche notizia in più

Qualche notizia in più sul Samsung Galaxy S8 che dovrebbe arrivare sul mercato a marzo 2017.

Le informazioni in materia vanno prese un po’ col beneficio d’inventario, ma non troppo, visto che arrivano direttamente dal Guardian, non proprio uno degli ultimi giornali.

Intanto lo smartphone arriverà probabilmente solo a fine marzo. Ma vediamo le notizie raccolte.

Lo schermo, a seconda dei due modelli previsti, è un Super AMOLED QHD a doppia curvatura: il primo è da 5,8, il secondo addirittura da 6,2 pollici, con un rapporto 18,5:9. Il processore potrebbe essere per alcuni mercati il SoC Samsung Exynos.

In ogni caso, dovrebbe trattarsi di un miglioramento complessivo nelle prestazioni dell’11% per il processore, qualunque sia, e del 23% per la Gpu.

Per il risparmio energetico dovremmo arrivare al 20% in meno. Circa le batterie, nei due modelli ne avremo rispettivamente una da 3.000 mAh e l’altra da 3.500 mAh.

La Ram dovrebbe fermarsi e 4 GB, e il taglio minimo per lo spazio storage è di 64 Gb. La dotazione sarà di una porta Usb di tipo C e un jack audio da 3,5 mm.

La fotocamera posteriore sarà di 12 Mpixel, mentre quella anteriore da 8 Mpixel. Accanto alla fotocamera frontale, dovrebbe esserci lo scanner per l’iride. Il prezzo? Probabilmente 799 euro per il 5,8 pollici e 799 per il 6,2 pollici.