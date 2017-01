Gareth Bale: Sono forte anche con la boxe!

By Redazione

Calciatore strapagato ma, evidentemente, anche atleta completo in tutto e per tutto, Gareth Bale non disdegna qualche colpetto di boxe.

Sembra infatti che l’allentamento atletico del calciatore del Real Madrid, detto anche Mr. 100 milioni tanti quanti sono i soldi “sganciati” dalla società spagnola per strapparlo al Tottenham, non si limiti solo a quello praticato da tutti i “normali” calciatori.

Gareth Bale infatti preferisce anche tirare di boxe e lo dimostra in un video che condivide sul suo profilo ufficiale Instagram, nel video si nota la bravura nei movimenti che sembrano da vero boxer fino a mettere a tappeto il suo avversario e scrivere:

“Fighting to get fit!! 👊🏻😂 Good luck @realmadrid tonight!! http://go.dugout.com/bale1 #knockdown @lucasvazquez91”.

Follower contenti tanto da riservargli quasi 300mila like sul video, ma anche qualche tifoso che chiede di tornare a fare il calciatore a tempo pieno per il Real.