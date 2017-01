Gary Barlow: 14 anni che non lavo i capelli e non sono l’unico

Gary Barlow: 14 anni che non lavo i capelli e non sono...

Si sa che le star e le celebrità in generale spesso hanno delle particolarità, quella dell’ex Take That, Gary Barlow, è davvero molto singolare.

L’ex componente dei Take That dopo aver partecipato al nuovo talent show del sabato sera, ha rivelato un particolare davvero singolare della sua vita privata, direttamente sul suo profilo ufficiale Twitter ha ammesso:

“E’ un giorno importante, ho lavato i miei capelli per la prima volta dopo 14 anni”, chi poteva mai immaginare che Gary Barlow non utilizzasse lo shampoo e non lavasse i capelli ormai dal lontano 2003?

Il cantante ha risposto anche ad alcune domande ironiche sull’argomento, che sono arrivate direttamente su Twitter, qualcuno infatti ha chiesto: “Adesso che lo hai fatto dopo 14 anni, l’acqua era marrone?” ma lui candidamente: “Niente affatto”.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex Take That non è l’unico che segue questa “moda”, sembra infatti che lo shampoo non venga utilizzato da tante star dello spettacolo come Amanda Seyfried, Jennifer Aniston e Miranda Kerr.

Secondo alcune “teorie”, nelle quali evidentemente credono fermamente molte star, i capelli dopo un certo periodo di tempo senza essere lavati, diventano autopulenti…sarà vero?