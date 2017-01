Gary Barlow, sottoposto ad operazione e lui scherza: ora sono donna!

By Redazione

L’ex stella dei Take That ha lasciato una scia di mistero sulla presunta operazione effettuata all’inizio di questa settimana.

Gary Barlow si sarebbe sottoposto ad un’operazione, niente di preoccupante tanto che lui ci ha scherzato su direttamente sui social, l’ex stella dei Take That aveva infatti scritto: “Una piccola operazione domani” poi ha aggiunto: “Niente di serio, non vedo l’ora di dormire tutto il pomeriggio! Lol”.

Tenuta segreta però questa piccola e veloce operazione alla quale si è sottoposto il cantante, Gary non ha voluto rivelare nulla e anzi proprio ieri da Twitter ha pensato bene di rincarare la dose con lo scherzo dicendo: “Lifting completo” poi “Protesi mammarie installate con successo” e infine ha risposto ad un tweet dicendo: “Non sono uomo adesso sono una donna”.

Insomma tanto mistero attorno a quest’operazione ma i fan sono contenti principalmente che qualunque cosa sia stata, è andato tutto bene e Gary è più felice che mai.