Geena Davis rivela: ecco cosa ha cambiato la mia vita

La 61enne star di Hollywood, Geena Davis, conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni in pellicole come “La Mosca” e “Thelma & Louise” ha rivelato alcuni particolari della sua vita artistica.

L’attrice, che ha partecipato anche a Grey’s Anatomy e Ragazze vincenti, ha parlato del cambiamento della sua vita artistica, vissuta tra cinema e televisione, grazie proprio al ruolo interpretato nella pellicola “Thelma & Louise” accanto a Susan Sarandon.

Geena Davis infatti rivela: “Thelma & Louise è stato il punto culminante della mia carriera, ero così entusiasta di partecipare a quella pellicola, ha cambiato completamente la mia vita. Da quel momento poi è iniziato il mio interesse nel ritrarre un certo tipo di donne sul grande schermo”.

L’attrice ha partecipato al Festival di Bentonville in Arkansas, parlando proprio all’apertura della manifestazione del suo passato artistico, ma anche di quello attuale: “In questo film festival possiamo concentrarci su chi è davanti alla macchina da presa ma anche chi è dietro ed assicurarsi che i nostri narratori offrano storie molto diverse”.