Gemelli: salva il fratello con una forza improvvisa

Il video è stato pubblicato dal padre naturalmente dopo che la vicenda ha vissuto un lieto fine, si tratta di un episodio che recentemente è venuto fuori sul social network Facebook.

Il tutto è stato catturato da Ricky Shoff, padre orgoglioso dei suoi due gemelli, anzi precisamente dalla telecamera di sicurezza installata nella camera da letto di due gemelli, nel video si vede come un pesante cassettone caduto, tenga bloccato uno dei due.

Ad un certo punto la consapevolezza del pericolo, fa scattare la molla nel fratellino che con tutta la forza possibile sposta il cassettone liberando il gemello intrappolato, il padre Ricky Shoff dopo aver vissuto per fortuna un lieto fine della vicenda, ha deciso, non senza tanti dubbi, di pubblicare il video per far prendere coscienza della forza e il legame dei gemelli.

Lui stesso ha dichiarato: “Ero titubante nel pubblicare il video, ma sento che è importante per mostrare la consapevolezza e l’incredibile legame che i fratelli gemelli condividono”.