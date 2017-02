Gemma Galgani, il suo futuro con un nuovo corteggiatore?

Gemma Galgani è la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, e non solo per le liti continue e sempre più “violente” con Tina Cipollari: la dama da un lato sembra proprio non riuscire a togliersi dalla testa il suo ex, l’affascinante Giorgio Manetti, ma dall’altro sembra addirittura in procinto di lasciare la trasmissione assieme a un nuovo e giovane “amore”.

Nella puntata dell’8 febbraio, il focus è stato ancora Gemma-Giorgio e la controversa frase che lei avrebbe detto all’uomo: “Vuoi fare l’amore con me?”.

Eppure Gemma è stata paparazzata insieme a Michele D’Ambra, suo nuovo e molto più giovane corteggiatore, da Diva e Donna mentre giravano mano nella mano e rientravano insieme in hotel per una notte insieme. La conclusione più naturale del percorso sarebbe un coronamento extra-trasmissione, ma siamo proprio sicuri che andrà così?

La storia non convince Giorgio che si intromette e dice che Gemma è ipocrita, ma sottolinea che questo commento non è per gelosia.

Come si evolverà questo triangolo: Gemma troverà una sua stabilità in amore o sarà costretta a ricominciare nuovamente daccapo.