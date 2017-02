Gemma Galgani: mi sento pesantemente offesa

By Angela Sorrentino

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne: il suo desiderio di un uomo più giovane, il vestirsi da ragazzina cercando di camuffare la sua età, gli scontri infiniti con Tina Cipollari, nel bene e nel male la pongono sempre al centro dell’attenzione.

Se gli attacchi, anche pesanti, nei suoi confronti non sono mai mancati, nell’ultima puntata le rivelazione della dama Cristina l’hanno fatta addirittura abbandonare lo studio in lacrime.

Nello specifico, Tina Cipollari ha domandato a Cristina eventuali confidenze che Michele le avrebbe fatto su Gemma, lei dopo un’iniziale esitazione si è decisa a parlare e ha riferito che Michele le avrebbe detto: “La coprivo perché mi vergognavo” e poi “La chiamavo mami ma perché sembrava mia madre”.

Gemma, sconvolta, ha lasciato lo studio, rifugiandosi nel backstage.

Il suo ex, Giorgio Manetti, la segue per consolarla: la dama si è detta molto stanca di tutto quello che succede, ma il Gabbiano l’ha confortata e l’ha riporta in studio con sé. Anche Michele avrebbe raggiunto la dama, ma lei l’ha prontamente respinto.

Dopo la fine della registrazione Gemma ha poi scritto sul suo profilo Facebook: “Anche oggi finisco una giornata intensa, una giornata che, come tutte, vivo al massimo senza sprecare neanche un istante. Sono contenta che voi siate sempre qui con me e siate sempre di più. Mi sembra incredibile la vostra vicinanza anche se molte di voi sono così lontane geograficamente da me, il vostro cuore e la vostra amicizia la sento così forte e presente che mi commuove!“.