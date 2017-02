Gemma Galgani, Michele è riuscito a farle dimenticare Giorgio?

Oramai Gemma Galgani, negli studi di Maria De Filippi, sembra cercare tutto tranne l’amore: la dama, dopo la delusione con Giorgio Manetti, che tra l’altro è stata lei a lasciare, è stata ospite di numerosi altri programmi, tra cui “Selfie, Le cose cambiano”, dove è stata aiutata a rifarsi la dentatura, per apparire più affascinante e migliorare il suo aspetto.

Gemma, tra una lite furente e l’altra con Tina Cipollari, ha frequentato diversi uomini, ma nessuno sembra averle rubato il cuore, anche se nelle scorse ore è stata paparazzata con un cavaliere che potrebbe, in sordina, vincere la concorrenza e scalfire le difese della bella dama del torno over.

La donna, in particolare, è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di un altro protagonista del Trono Over, ossia il signor Michele. I due, a passeggio per le vie di Roma, sembrano essere molto complici mentre, mano nella mano, si scambiano dolci sguardi per la Capitale.

La rivista inoltre ha rivelato che i due, dopo una lunga camminata, si sono diretti in un hotel e, da lì, hanno fatto perdere le loro tracce.

Il nuovo cavaliere Michele, 15 anni meno di lei, sin dal suo arrivo al Trono over di “Uomini e Donne”, ha mostrato un certo interesse per la dama torinese e, a quanto pare, dopo tanta attesa e pazienza, sarebbe riuscito nel suo intento.