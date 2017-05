Gemma Galgani e la nemica di sempre Tina Cipollari

By Redazione

Gemma Galgani la protagonista più famosa del trono over di uomini e donne torna a far parlare di sé.

Il settimanale Oggi le ha dedicato una lunga intervista durante la quale è stata sviscerata la sua vita professionale e privata.

Infatti Gemma ha parlato del suo lavoro essendo lei responsabile del teatro Colosseo di torino e dei sacrifici fatti durante la sua vita per arrivare a ricoprire tale ruolo.

Per quel che riguarda la sua vita privata più di una volta abbiamo letto dei suoi amori passati o come lei ama definirle amicizie particolari tra cui spicca senza dubbio quella con il grande attore Walter Chiari, al punto che pare ci sia stata una liaison tra i due sulla quale Gemma non ha mai dichiarato apertamente la verità.

Poi l’intervista si è concentrata ai giorni nostri e alla sua avventura ad uomini e donne ripercorrendo dapprima la sua storia con Giorgio fino a giungere all’affettuosa amicizia con Marco Firpo.

Per quanto riguarda Giorgio Manetti ha detto: “Non ho più rimpianti. Sono stata una guerriera, ho difeso il nostro rapporto contro tutto. Non sono fiera della modalità con cui è finita“.

Mentre sull’attuale compagno Marco si è tenuta ovviamente sul vago essendo accanto a lui da poco tempo.

Ovviamente le è stata chiesta anche un opinione sulla sua nemica tra virgolette Tina Cipollari e lei ha risposto cosi: “Siamo nemiche. C’è un astio che continua da anni e lei ha assoldato un esercito intero contro di me“.

E su quest’ultimo punto non possiamo non concordare con lei visto che anche Maria De Filippi ha ammesso che tra Tina e Gemma realmente non corre buon sangue.

Vedremo se la vamp Tina vorrà dire la sua dalle pagine di qualche settimanale o direttamente nello studio di uomini e donne.