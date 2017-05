Gemma racconterà i suoi amori persino al Maurizio Costanzo Show

By Angela Sorrentino

Ospite fissa nel salotto di Maria De Filippi da ormai troppi anni, nell’ambito del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua a cercare l’amore della sua vita, quella storia da favola che purtroppo finora non è riuscita a vivere.

Come tutta l’Italia ormai ben sa, Gemma lo scorso anno aveva investito il tutto per tutto nella storia con Giorgio Manetti, più giovane e più attraente della bella dama: la loro storia non è decollata, ma la notorietà e la popolarità della torinese sì, a tal punto che ormai è ospite fissa di diversi programmi Mediaset, senza contare la marea di interviste che concede a numerosi giornali di gossip.

Senza mai superare fino in fondo il trauma per la fine dell’amore col suo “Gabbiano”, Gemma sta ora cercando conquistare Marco Firpo, anche lui più giovane di lei, e che più volte ha sostenuto di non desiderare, dalla dama, più che una semplice e pura amicizia, anche se si è lasciato andare a qualche bacio o carezza di troppo.

La Galgani nelle prossime ore sarà ospite persino al Maurizio Costanzo Show: a dare la notizia è stata, a sorpresa, Maria De Filippi durante una puntata di Uomini e Donne con l’unico intento di stuzzicare Tina Cipollari, acerrima nemica di Gemma.

La dama, da Costanzo, metterà a nudo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e con questa partecipazione sembra consacrare il suo successo definitivamente.

Gemma si confessa a Costanzo parlando della sua storia con Giorgio, purtroppo finita a causa di stanchezza da parte di lui. Gemma al contrario di Giorgio sembra non aver dimenticato i bei momenti assieme e quindi svelerà i veri motivi che li hanno portati alla rottura.

Nel programma del marito di Maria De Filippi, la Galgani ha dichiarato però di essere molto presa dalla sua nuova storia d’amore e di essere felice della situazione che si è venuta a creare con il Cavaliere Marco Firpo, soprattutto perché il genovese riesce a farla sentire a suo agio e a regalarle emozioni uniche e magiche.

Inoltre, la scintilla della passione è esplosa anche se la torinese non lo ha ancora rivelato nelle ultime registrazioni del Trono Over.

“In questo momento sto vivendo una storia d’amore bellissima, con una persona che è molto giovane” ha fatto sapere Gemma a Maurizio Costanzo. “Marco è una persona stupenda. Sto vivendo questo momento bellissimo e ne sono felice” ha aggiunto.

“Qualcosa a livello fisico c’è stato” ha infine Gemma Galgani rispondendo ad una domanda di Platinette, curiosa di conoscere i dettagli piccanti della relazione tra la Dama e Marco.