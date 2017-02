George Clooney: Basta viaggi internazionali per Amal

L’arrivo di due gemelli per l’ex scapolo d’oro George Clooney, cambia le carte in tavola soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di Amal.

Come si sa Amal Clooney è molto attiva per la difesa dei diritti umani internazionali e spesso è in viaggio, la sicurezza però è la prima cosa per l’attore che ha deciso di modificare completamente lo stile di vita della coppia.

I gemelli sono in arrivo per il prossimo giugno e George Clooney ha rivelato alla rivista francese Paris Match: “Abbiamo deciso di essere molto più responsabili al fine di evitare qualsiasi pericolo. Non voglio andare più nel sud del Sudan o in Congo e Amal per il momento dovrebbe evitare luoghi rischiosi per lei come l’Iraq”.

Come ha rivelato il magazine RadarOnline, Amal aveva già ricevuto minacce per il suo ruolo di avvocatessa, ricordiamo la difesa di Julian Assange fondatore di WikiLeaks ed altri suoi impegni sempre in campo internazionale.

Poi George Clooney ha confermato: “Abbiamo la possibilità di vivere tra tre Paesi diversi, l’Italia, L’america e l’Inghilterra, continueremo a vivere e spostarci secondo pianificazioni precise, poi quando i bambini avranno età scolastica ci trasferiremo definitivamente”.