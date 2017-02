George Clooney: paura per Amal, potrebbe essere un obiettivo dei terroristi

Sembra sia diventato un incubo per George Clooney, in particolar modo adesso che è in dolce attesa di due gemelli, la crescente preoccupazione per Amal.

La paura accompagna l’attore da diverso tempo, non bisogna dimenticare che Amal è un’avvocatessa di origini libanesi che viene considerata molto influente e durante la sua carriera si è trovata a difendere persone a loro volta influenti come ad esempio Julian Assange fondatore di WikiLeaks.

Amal aveva già rivelato a The Economist: “Ci sono momenti in cui guardo le auto parcheggiate con trepidazione”, ha lavorato a Beirut per il tribunale delle Nazioni Unite durante l’indagine per l’assassinio del primo ministro libanese nel 2005.

Altro impegno a cui ha partecipato attivamente è legato alla lotta per portare davanti ad un tribunale internazionale i leader IS per il genocidio legato agli Yazidi.

Insomma la paura di George è più che fondata e adesso nell’attesa di diventare padre di due bellissimi gemelli, il vero terrore sta cominciando a prendere il sopravvento per i pericoli, che soprattutto in questo particolare periodo storico, sono sempre più frequenti.