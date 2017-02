George Michael, il compagno si difende e pubblica uno scatto su Twitter

Dopo la prematura scomparsa della popstar George Michael, ha dovuto subire attacchi mediatici da ogni dove e interrogatori anche dalle autorità competenti, ma Fadi Fawaz, l’attuale compagno del cantante, non si è mai scomposto più di tanto.

Aspettando che la salma di George Michael possa essere seppellita, sono infatti ancora in corso indagini per stabilire definitivamente la causa della morte, Fadi Fawaz ha voluto dire la sua condividendo sul suo profilo ufficiale un’immagine molto dolce insieme al cantante.

Uno scatto molto dolce con i due che si abbracciano ed un bacio affettuoso da parte di George, così Fadi Fawaz ha voluto anche chiarire la sua posizione, visto che la voce che girava in rete era quella della possibile esclusione dal funerale della star: “Vorrei che fosse chiaro, non sono stato bandito dal funerale, ripeto Non è vero, non è vero, non è vero”.

Poi tornando sullo scatto condiviso gli restano da dire poche parole: “Questa immagine dice tutto”.

foto@Twitter/Fadi Fawaz