George Michael: il labrador affezionato al cantante con gli occhi lucidi

Non tutti evidentemente sanno che gli animali sono come le persone, in particolar modo i cani soffrono per la perdita dei loro padroni.

Così è accaduto anche per la prematura scomparsa del cantante George Michael, come rivela il Mirror, il suo fedele labrador è rimasto accanto ai fiori portati al cantante per annusarli e salutare il suo padrone che se n’è andato troppo in fretta.

Proprio George Michael si era battuto in una campagna contro l’abbandono dei cani poco prima della sua morte, il fedele labrador aveva gli occhi tristi quando è stato portato a passeggiare per rendere l’ultimo saluto al cantante.

Attualmente il fedele compagno di George Michael è accudito da un partente stretto del cantante, ma le persone che erano lì non credevano ai loro occhi quando hanno visto gli occhi lucidi del labrador mentre girava tra i fiori portati al cantante.

Foto: EROTEME.CO.UK