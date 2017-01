George Michael: sotto torchio il compagno Fadi Fawaz

Si è detto che la morte del cantante George Michael è stata per cause naturali, il compagno Fadi Fawaz lo ha ritrovato morto nel suo letto.

Da quando però il cantante è scomparso prematuramente, nonostante la polizia si sia affrettata a confermare che non ci sono indagini in corso ne tanto meno circostanze “da chiarire”, sembra che non tutto sia effettivamente chiaro fino in fondo.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal famoso: The Sun, il compagno Fadi Fawaz da allora pare sia stato “torchiato” dalla polizia che ha voluto ricostruire fedelmente le circostanze della scoperta della morte del cantante da parte proprio del compagno.

Troppe informazioni discordanti alle quali si sono aggiunte anche le ripetute violazioni dell’account social di Fadi, dal quale sono stati pubblicati messaggi che rivelavano la morte per suicidio da parte del cantante, tutto opera di un hacker.

La polizia sembra abbia interrogato altri testimoni e pare, secondo le indiscrezioni del SUN, di aver chiarito che “non c’è nessun elemento che suggerisca che Fadi abbia fatto nulla di male”, attualmente è stato proprio il compagno dell’artista ad aiutare gli inquirenti a stendere il rapporto medico legale.