George Michael stava programmando di diventare padre

By Redazione

La prematura scomparsa del cantante George Michael, ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Il continuo pellegrinaggio verso la sua casa ne è la prova, tanti lo amavano e lo amano per tutto quello che ha lasciato, anche se la vita privata dell’artista è stata un po’ travagliata, secondo le indiscrezioni raccolte dal Daily Star, George nell’ultimo periodo stava coltivando il sogno di diventare padre.

Secondo le indiscrezioni infatti, il cantante aveva programmato di diventare padre e di metter su famiglia proprio durante il 2017, una fonte vicina a George Michael ha rivelato: “Il sogno di George era di diventare padre, l’idea era di adottare un bambino o la surrogazione di maternità”.

A sostenerlo c’era chi era diventato già padre con il suo compagno, ovvero Elton John, anzi è stato proprio quel confronto con il cantante che aveva fatto scattare la molla, come rivela la fonte del Daily Star: “Quando Elton ha fatto quel passo in avanti, George aveva capito che non aveva una vera famiglia e si sentiva incompleto”.

Anche il suo ex grande amico Gary Farrow aveva dichiarato: “George sarebbe stato un genitore straordinario”.