Geri Halliwell, al figlio la prima carrozzina da 3mila sterline

L’ex Spice Girl ha deciso, sin dall’inizio, di non far mancare proprio nulla al figlioletto arrivato da poco ed è partita alla grande.

Geri Halliwell è stata infatti avvistata nei pressi di Londra mentre passeggiava con una carrozzina davvero molto particolare, si tratta infatti di una Aston Martin del valore di 3mila sterline, una delle poche carrozzine disponibili nel magazzino della Harrods.

La particolare carrozzina scelta da Geri Halliwell è prodotta in serie limitata, si parla di 800 esemplari in totale e ovviamente devono essere ordinate, c’è da dire che il padre, attuale marito di Geri, è un ex pilota automobilistico e team manager della Red Bull Racing.

Secondo i depliant, la Aston Martin carrozzina è sistema di trasporto per bambino più importante al mondo, progettato per proteggere il bambino come nessun’altra carrozzina, con materiali di lusso per rendere più che accogliente e confortevole il sonno.

Insomma non c’è che dire, Montague George Hector Horner, questo il nome del bambino, è partito già in pole position.